المغرب: تسجيل 2397 إصابة جديدة بـكورونا و2361 حالة شفاء خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 2397 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 107743 حالة.



وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية، بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2349630 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.



وأضاف البيان بأنه تم تسجيل 29 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 1918 حالة، كما تم تسجيل 2361 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للمتعافين إلى 88244 شخصا.