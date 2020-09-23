ألمانيا تصنف مناطق في 11 دولة أوروبية بؤرا خطيرة لوباء كورونا

أعلنت الحكومة الألمانية تصنيف مناطق في 11 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بؤرا خطيرة لوباء كورونا بسبب ارتفاع أعداد الإصابة بها.

ووفقا للقائمة الصادرة عن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات مساء اليوم الأربعاء، تقع هذه المناطق في دول بينها الدنمارك والتشيك وفرنسا والنمسا وهولندا.

وبذلك تصنف القائمة الآن 14 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، إما على أنها كلها أو جزء منها بؤرة خطيرة لوباء كورونا.

وأدرجت القائمة مناطق جديدة في كل من الدنمارك والبرتغال وأيرلندا وسلوفينيا، بالإضافة إلى مناطق في فرنسا والتشيك وهولندا وكرواتيا ورومانيا والنمسا والمجر.

ومن المنتظر أن تصدر وزارة الخارجية الألمانية تحذيرات من السفر إلى هذه المناطق في وقت لاحق من مساء اليوم.

وسيتعين على المسافرين القادمين من البؤر الخطيرة، إجراء اختبار للكشف عن الفيروس قبل أو بعد السفر بـ48 ساعة. ولا يعد التحذير من السفر حظرا بل يتسم فقط بتأثير رادع، كما انه يتيح للمسافرين إلغاء حجزهم بدون تكاليف.

ويأتي تصنيف المناطق ضمن البؤر الخطيرة لكورونا في حال زاد معدل الإصابات الجديدة عن 50 حالة لكل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام.