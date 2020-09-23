أحمد كريمة يوضح حكم تعطر المرأة عند خروجها

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن خروج المرأة قال «لا تمس بخورا ولا طيبا»؛ لأنها تذهب لأداء شعيرة دينية فيناسب ذلك الوقار.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، أنه إن كانت المرأة تضع العطر لأمر طبي كإزالة رائحة العرق فلا بأس، لكن إن كانت الرائحة نفاذة وتثير شهوات فمكروهة كراهة تنزيهية.

وأوضح أن العطور لها عدة أنواع في العصور الحديثة، ولا تدخل كلها في النهي القديم بالنسبة للنساء؛ لأن المرأة لا تستخدمها للفت النظر أو الإثارة، مشيرًا إلى أن الرجل لم ينه عن التعطر؛ لأن جسده لا يلفت نظر الأنثى.