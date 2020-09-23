أمين صيادلة دمياط ناعيا زميله المتوفي وأسرته بكورونا: مصابنا فادح

تقدم الدكتور إيهاب قطارية، أمين صندوق صيادلة دمياط، بالعزاء لصيادلة مصر ومواطني المحافظة لوفاة الصيدلي محمد الفنجري وعائلته متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، إن الراحل كان يتمتع بالأخلاق والمهنية العالية، متابعًا: «مصابنا في الدكتور محمد كان فادحا وكان الله في عوننا كلنا».

وأوضح أنه سبق موت الصيدلي الراحل وفاة والده ووالدته وأخيه بفيروس كورونا أيضًا، مؤكدًا أنه لاقى عناية جيدة في المستشفى.

ولفت إلى أن الصيدلي الراحل كان لديه ثلاث أبناء، منهم طفلة تبلغ من العمر شهرين، مشيرًا إلى أن نقابة صيادلة دمياط تواصلت مع أسرة الراحل، وكانت تلبي احتياجاته بعد إصابته.

وحذر المواطنين مما وصفه بالاستهتار من فيروس كورونا، قائلًا إنه أصبح يفوق الوصف.

وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، متوجها بحديثه للمواطنين: «نشارك في الرسالة التحذيرية كصيادلة.. لازم يا جماعة يبقى في خوف، المرض موجود».

وأعلنت الدكتورة شيماء البشبيشي، أمين صندوق نقابة الصيادلة في محافظة دمياط، وفاة الدكتور محمد الفنجري، صيدلي، متأثراً بإصابته بفيروس "كورونا"، ليلحق بوالدته ووالده وشقيقه الأكبر، ليرتفع عدد ضحايا الأسرة نتيجة إصابتهم بالفيروس المستجد، إلى أربع وفيات.