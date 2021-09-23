وزير الصحة الجزائري: تلقيح 50% من المواطنين ضد فيروس كورونا

قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، إنه لا بد من تعزيز الحملة الوطنية للتلقيح من أجل تلقيح أكبر عدد من المواطنين لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى الوصول إلى تلقيح 50% من المواطنين.

وأضاف خلال كلمة له بمناسبة اجتماعه مع عدد من الوزراء لتعزيز الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، اليوم الخميس، أن «بعض الدول أقرت أن المناعة تكون بتلقيح 30% من المواطنين».

وشدد على ضرورة التلقيح في كل القطاعات من أجل تفادي الموجة الرابعة، وذلك حسبما نشر موقع جريدة «النهار» الجزائري، مساء الخميس.