 وزير الصحة الجزائري: تلقيح 50% من المواطنين ضد فيروس كورونا - بوابة الشروق
الخميس 23 سبتمبر 2021 2:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد محاسبة الطبيب المتهم في واقعة فيديو «السجود للكلب»؟
النتـائـج تصويت

وزير الصحة الجزائري: تلقيح 50% من المواطنين ضد فيروس كورونا

هديل هلال
نشر في: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 2:10 م | آخر تحديث: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 2:11 م

قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، إنه لا بد من تعزيز الحملة الوطنية للتلقيح من أجل تلقيح أكبر عدد من المواطنين لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى الوصول إلى تلقيح 50% من المواطنين.

وأضاف خلال كلمة له بمناسبة اجتماعه مع عدد من الوزراء لتعزيز الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، اليوم الخميس، أن «بعض الدول أقرت أن المناعة تكون بتلقيح 30% من المواطنين».

وشدد على ضرورة التلقيح في كل القطاعات من أجل تفادي الموجة الرابعة، وذلك حسبما نشر موقع جريدة «النهار» الجزائري، مساء الخميس.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك