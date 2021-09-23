الاستخبارات العراقية: مقتل 7 إرهابيين وتدمير مضافات لداعش في سلسلة جبال حمرين

قتل 7 إرهابيين وتم تدمير عدد من مواقع تنظيم داعش في سلسلة جبال حمرين الواقعة شمال شرق العراق.

وأفادت الاستخبارات العسكرية العراقية، في بيان أوردته قناة العراقية الإخبارية اليوم الخميس، بأنه "استكمالا للعمليات الاستباقية التي تقوم بها وكالة الاستخبارات وثأرا لشهداء القوات الأمنية تم القيام بعملية أمنية من قبل القوة التكتيكية لوكالة الاستخبارات وبالتنسيق مع القوة الجوية بتوجيه ضربة جوية إلى أهم المضافات (الأوكار) الرئيسية التي تعتبر مركز لانطلاق العمليات الإرهابية التي شهدها قاطع محافظة كركوك الواقعة شمال البلاد".

وأضاف البيان أن "هذا الواجب نفذ بناء على معلومات استخبارية دقيقة واختراق التنظيم من قبل وكالتنا وكذلك تم الاشتباك مع باقي عناصر التنظيم في المضافات الأوكار وتم قتل واحد منهم والآخر فجر نفسه بعد محاصرته من قبل القوة في المضافة".

وأشار البيان إلى مقتل 7 من عناصر التنظيم في عملية تدمير المضافات الإرهابية في سلسلة جبال حمرين شمال شرق البلاد، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار عمليات البحث والتفتيش للبحث عن باقي المضافات والجثث التي لم تتمكن القوات حتى الآن من إخراجها.

وتشدد القوات العراقية إجراءاتها وعملياتها الأمنية في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية، قبل انطلاق الانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها في العاشر من شهر أكتوبر المقبل.