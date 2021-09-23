أمريكا والسعودية تتفقان على توسيع نطاق تعاونهما في مكافحة كورونا وتغير المناخ

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بصدد توسيع نطاق تعاونهما، بما في ذلك في مواجهة تحدي أزمة المناخ ودعم مكافحة دولية قوية لوباء كوفيد وتعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي واسع النطاق.

وقال بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس: "نحن نعمل معًا لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة وصياغة مستقبل يسوده السلام والإزدهار الاقتصادي".

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية تشتركان في ثمانية عقود من الشراكة والتعاون والصداقة المتبادلة، مؤكدا أن قوة روابطهما دفعت ازدهار الدولتين وعززت أمن المنطقة.

واختتم بيانه بتهئنة السعودية نيابة عن الولايات المتحدة بمناسبة عيدها الوطني.