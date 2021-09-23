وزيرا خارجية بريطانيا وإيران يبحثان استئناف محادثات البرنامج النووي لطهران

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحثت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبداللهيان استئناف المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) والإفراج عن مواطني المملكة المتحدة.

وكتب تروس في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم الخميس أثناء تواجدها في الولايات المتحدة: "لقاء مهم اليوم مع وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان".

وقالت: "لقد ركزت على قضيتين؛ فأنا عازمة تمامًا على تأمين الإفراج عن الرعايا البريطانيين المحتجزين لدى إيران وأريد إعادة طهران إلى طاولة المفاوضات بشأن الاتفاق النووي والعودة إلى محادثات فيينا".