 وزيرا خارجية بريطانيا وإيران يبحثان استئناف محادثات البرنامج النووي لطهران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزيرا خارجية بريطانيا وإيران يبحثان استئناف محادثات البرنامج النووي لطهران

أ ش أ
نشر في: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 10:48 ص | آخر تحديث: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 10:48 ص

بحثت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبداللهيان استئناف المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) والإفراج عن مواطني المملكة المتحدة.

وكتب تروس في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم الخميس أثناء تواجدها في الولايات المتحدة: "لقاء مهم اليوم مع وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان".

وقالت: "لقد ركزت على قضيتين؛ فأنا عازمة تمامًا على تأمين الإفراج عن الرعايا البريطانيين المحتجزين لدى إيران وأريد إعادة طهران إلى طاولة المفاوضات بشأن الاتفاق النووي والعودة إلى محادثات فيينا".

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