تقرير: باناسونيك سنغافورة تخفض 700 وظيفة فيما تتجه لإغلاق بعض العمليات

ذكرت صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية، اليوم الخميس، نقلا عن بيان لشركة باناسونيك أن الشركة سوف تغلق عمليات تصنيع ضواغط التبريد في سنغافورة،وهو ما سيؤدي إلى تسريح نحو 700 عامل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الصحيفة قولها إن شركة الإلكترونيات سوف تبقي على مقرها العالمي لأعمال تصنيع ضواغط التبريد وأنشطة البحث والتطوير في الدولة المدينة في ظل وجود أكثر من 1400 موظف يعملون في قطاعات تجارية مختلفة بالشركة.

واستشهدت باناسونيك بالتوقعات العالمية غير المواتية لهذا القطاع من الأنشطة التجارية وبمراجعة إستراتيجية لأعمال صناعة ضواغط التبريد كأسباب لهذا التحرك.

وسوف تعمل الشركة مع شركات أخرى داخل المجموعة في سنغافورة لاستكشاف إمكانية إعادة توظيف العمال الذين تم تسريحهم. وحوالي نصف العمال المتضررين هم سنغافوريون و13% آخرين هم سكان يحملون تصاريح إقامة دائمة.

وسوف تدمج الشركة عمليات تصنيع الضواغط في منشآتها القائمة في ماليزيا والصين.