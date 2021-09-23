الجزائر تسجل 161 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر اليوم الخميس، تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بانخفاض 13 حالة عن حصيلة يوم أمس، ليصل بذلك مجموع الإصابات إلى 202283.

وجاء في بيان للوزارة انه تم رصد 9 وفيات جديدة بتراجع 5 حالات عن اليوم السابق، ليصبح بذلك إجمالي الوفيات 5748. وبالمقابل أشار ذات المصدر إلى تماثل 139 حالة جديدة للشفاء ليرتفع عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء إلى 138 ألفا و501. بينما يتواجد 21 مريضا في العناية المركزة.

من جهة أخرى، كشف وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد عن تطعيم 50 % من الفئات المعنية بعملية التلقيح ضد فيروس كورونا، بواقع 10 ملايين شخص.

ووجه بن بوزيد، نداء إلى جميع المواطنين للإقبال على حملة التلقيح التي وصفها بـ"الوسيلة الناجعة للحد من انتشار الفيروس وتفاديا لموجة رابعة".