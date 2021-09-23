المكسيك تسجل 11 ألفا و603 حالات إصابة جديدة و811 وفاة بكورونا

سجلت المكسيك 11 ألفا و603 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 811 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و597 ألفا و168 إصابة، والوفيات إلى 273 ألفا و391 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، إعطاء 793ر96 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في المكسيك حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.