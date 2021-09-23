سوريا تسجل 278 إصابة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة السورية اليوم الأربعاء أنه تم تسجيل 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الاصابات في البلاد إلى 31الفا و 426 شخصا.

وجاء في بيان للوزارة -تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) نسخة منه أن 68 مصابا قد تماثلوا للشفاء من الفيروس ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 23 الفا و 223 شخصا، فيما توفي 12 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع إجمالي المصابين إلى 2158 حالة.

وانتقدت مصادر طبية صمت الحكومة السورية اتجاه تزايد أعداد الاصابات بالشكل الخطير .

وقالت المصادر لـ(د.ب.أ)"حسب الارقام المعلنة من وزارة الصحة هناك زيادة يومية بالعشرات من المصابين ولكن في الحقيقة الأرقام أكبر من ذلك ولم نشاهد أي إجراء من الفريق الحكومي المهني بالتصدي لفيروس كورونا لمواجهة الأرقام غير المسبوقة في عدد الإصابات".

وطالبت المصادر الجهات الحكومية بالتحرك السريع لايقاف الدوام المدرسي والجامعي وتقليل نسبة الدوام في الدوائر وغيرها ولتخفيف أزمة النقل التي تشهدها المدن السورية.