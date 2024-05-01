الشرطة الأمريكية تفض اعتصام الطلاب بجامعة كولومبيا وتخلي مبنى هاميلتون

فضت قوات شرطة مدينة نيويورك الأمريكية مخيم التضامن مع قطاع غزة الذي أقامه الطلاب في جامعة كولومبيا.

وأوقفت الشرطة، فجر الأربعاء، نحو 100 من الطلاب المناصرين لفلسطين المعتصمين داخل مبنى "هاميلتون هول" التاريخي في الجامعة بعد إخلائه، بحسب إعلام أمريكي.

ودخلت عناصر الوحدات الخاصة في الشرطة إلى مبنى "هاميلتون هول" من النوافذ وأزالت الحواجز التي أقامها الطلاب، وأخرجت العشرات منهم خارج المبنى وأوقفتهم، بحسب وكالة الأناضول التركية.

كما أزالت الشرطة خيم التضامن مع غزة في حرم الجامعة.

وسبق للجامعة أن أعلنت في بيان قبل الاقتحام بفترة قصيرة أنها طلبت الدعم من الشرطة الخاصة بغية "استعادة الأمن والنظام العام".

وكان الطلاب دخلوا المبنى التاريخي وصنعوا حواجز من الطاولات والكراسي أمام مدخل المبنى ونوافذه عقب إعلان إدارة الجامعة فرض عقوبات تأديبية على الطلاب الذين رفضوا إخلاء مكان الاعتصام المتضامن مع فلسطين في حرم الجامعة.

وفي 18 أبريل الماضي بدأ طلاب رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا.

ولاحقا، اتسع الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتحدة، إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند شهدت جميعها مظاهرات داعمة لنظيراتها بالجامعات الأمريكية ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.