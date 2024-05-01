 الحوثيون: تحضيرات أمريكية مشبوهة للتصعيد في اليمن - بوابة الشروق
الأربعاء 1 مايو 2024 10:09 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الحوثيون: تحضيرات أمريكية مشبوهة للتصعيد في اليمن

وكالات
نشر في: الأربعاء 1 مايو 2024 - 10:02 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 مايو 2024 - 10:02 ص

حذرت جماعة الحوثي، مساء أمس الثلاثاء، من "تحضيرات" أمريكية وصفتها بالـ"مشبوهة" للتصعيد في اليمن.
وقال المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، عقب اجتماع عقده بصنعاء، في بيان، إنه يحذر "من أي تصعيد أمريكي عدائي ضد أمن واستقرار اليمن"، وفق وكالة الأنباء (سبأ) التابعة للجماعة.
وشدد المجلس على أن "التحضيرات المشبوهة الجارية لثني اليمن وإضعاف دوره الفاعل والمؤثر والمنطلق من الواجب الديني والإنساني دفاعا عن فلسطين ستبوء بالفشل"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.
وتوعد المجلس بأن "تداعيات أي تصعيد لن تقف عند حدود اليمن، ولن تنال من الموقف اليمني المشرف ومن صمود الشعب اليمني"، مؤكداً "موقف اليمن الثابت تجاه مساندة ودعم فلسطين في مواجهة العدوان الصهيوني الغاشم على غزة المدعوم من أمريكا والغرب بشكل فج وقبيح".
وبحسب "الأناضول"، لم توضح الجماعة طبيعة "التحضيرات" الأمريكية، كما لم تعقب واشنطن بعد على البيان.
و"تضامنا مع غزة"، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر لحرب إسرائيلية مدمرة، استهدف الحوثيون بصواريخ وطائرات بدون طيار سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك