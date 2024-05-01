الحوثيون: تحضيرات أمريكية مشبوهة للتصعيد في اليمن

حذرت جماعة الحوثي، مساء أمس الثلاثاء، من "تحضيرات" أمريكية وصفتها بالـ"مشبوهة" للتصعيد في اليمن.

وقال المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، عقب اجتماع عقده بصنعاء، في بيان، إنه يحذر "من أي تصعيد أمريكي عدائي ضد أمن واستقرار اليمن"، وفق وكالة الأنباء (سبأ) التابعة للجماعة.

وشدد المجلس على أن "التحضيرات المشبوهة الجارية لثني اليمن وإضعاف دوره الفاعل والمؤثر والمنطلق من الواجب الديني والإنساني دفاعا عن فلسطين ستبوء بالفشل"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتوعد المجلس بأن "تداعيات أي تصعيد لن تقف عند حدود اليمن، ولن تنال من الموقف اليمني المشرف ومن صمود الشعب اليمني"، مؤكداً "موقف اليمن الثابت تجاه مساندة ودعم فلسطين في مواجهة العدوان الصهيوني الغاشم على غزة المدعوم من أمريكا والغرب بشكل فج وقبيح".

وبحسب "الأناضول"، لم توضح الجماعة طبيعة "التحضيرات" الأمريكية، كما لم تعقب واشنطن بعد على البيان.

و"تضامنا مع غزة"، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر لحرب إسرائيلية مدمرة، استهدف الحوثيون بصواريخ وطائرات بدون طيار سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر.