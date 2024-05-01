مسئول أممي: المزيد من المساعدات لغزة لا يبرر الهجوم على رفح

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، إن تقديم المزيد من المساعدات لغزة لا يبرر شن هجوم عسكري واسع النطاق على رفح جنوبي القطاع.

جاء ذلك في بيان، الثلاثاء، حذر فيه من أن شن هجوم على رفح سيسبب مأساة كبيرة لا يمكن وصفها بالكلمات.

وأضاف: "حذر العالم كله إسرائيل من مهاجمة رفح، ولكن يبدو أن الهجوم سيحدث قريبا".

وأشار إلى أن مئات الآلاف من الأشخاص فروا من المجاعة والمرض والصراع والمقابر الجماعية إلى أقصى جنوب قطاع غزة، مؤكدا أن الهجوم على المنطقة سيؤدي إلى المزيد من الصدمة والموت.

وشدد على أن شن هجوم بري على رفح سيشكل ضربة كبيرة لمنظمات الإغاثة الإنسانية، وقال: "نحن في سباق لدرء المجاعة والموت. لكننا نخسر"، وفقاً لوكالة الأناضول.

وأعرب عن ترحيبه بفتح إسرائيل نقاط عبور جديدة، مؤكدًا ضرورة حماية جميع عمليات توزيع المساعدات.

وتابع: "تقديم المزيد من المساعدات لغزة لا يبرر شن هجوم عسكري واسع النطاق على رفح".

وازدادت في الآونة الأخيرة وتيرة الغارات الإسرائيلية في رفح، مع تمسك تل أبيب باجتياح المدينة بزعم مواجهة آخر معاقل حركة "حماس"، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود أكثر من مليون نازح فيها.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن جيشه سيدخل مدينة رفح "سواء كان هناك اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس ووقفا لإطلاق النار أم لا".