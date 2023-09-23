الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارة على مواقع لحماس في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن شن غارة على نقطة عسكرية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تدوينة عبر منصة «إكس»: «طائرة مسيرة أغارت على نقطة عسكرية تابعة لحماس، في مكان متاخم للمكان الذي جرت فيه أعمال شغب، وأيضًا أطلقت منه النار نحو قواتنا بالقرب من السياج الأمني مع قطاع غزة».

وفي وقت سابق، أصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات سلمية شرق قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن جنود الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم وعلى متن آلياتهم العسكرية المحصنة، أطلقوا وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب عشرات الفتية والشبان؛ الذين يتظاهرون على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة ما أدى لإصابة شابين بالرصاص وآخرين بالاختناق.

وتتواصل لليوم الثامن على التوالي المسيرات السلمية في أماكن متفرقة شرق القطاع؛ احتجاجا على الحصار المفروض على قطاع غزة، وعلى جرائم الاحتلال المتواصلة ضد أبناء شعب فلسطين في كل محافظات الوطن، ضد مقدساته وأسراه.