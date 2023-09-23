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نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن المنيا، في ضبط شخص يدير ورشة لإصلاح الأسلحة النارية والاتجار فيها بالمنيا.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا إدارة مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة- ورشة لإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها بدون ترخيص بمحل سكنه.

تم ضبطه بمحل إقامته وبحوزته (بندقية خرطوش، 2 طبنجة معدلة، 3 فرد محلى ، 6 طبنجات "محدث صوت"، 4 خزينة طبنجة، طلقات خرطوش، أجزاء أسلحة مختلفة، أدوات لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية).

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.