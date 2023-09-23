تخشى تايوان أن يؤدي تزايد وتيرة التدريبات العسكرية الصينية حولها إلى خروج الأحداث عن السيطرة.



وقال وزير الدفاع في تايوان، تشيو كو تشنج، أمس، إن تزايد وتيرة الأنشطة العسكرية الصينية حول تايوان في الآونة الأخيرة يزيد من احتمال خروج الأحداث عن نطاق السيطرة ووقوع اشتباك عرضي، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.



وأوضحت تايوان أن الصين أجرت خلال الأسبوعين الماضيين تدريبات عسكرية بالقرب من الجزيرة شاركت فيها عشرات المقاتلات والطائرات بدون طيار (درونز) وغيرها من الطائرات وقاذفات القنابل، بالإضافة إلى السفن الحربية وحاملة الطائرات الصينية شاندونج.



وقال وزير الدفاع التايواني، رداً على سؤال صحفي على هامش البرلمان عن احتمال وقوع حادث عرضي يثير صراعا أوسع نطاقاً مع تكرار الأنشطة الصينية: "هذا أمر يقلقنا للغاية"، مشيراً إلى أن "مخاطر الأنشطة التي تشمل الطائرات والسفن والأسلحة ستزداد، ويجب على الجانبين الانتباه".



وذكرت وزارة الدفاع التايوانية أن الصين تجري عادة مناورات واسعة النطاق في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، لافتة إلى أن بكين أوقفت تدريباتها إلى حد كبير.



وأضافت الوزارة أنها لم ترصد سوى طائرتين صينيتين تعملان في منطقة الدفاع الجوي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وأكدت تايوان مرارا التزامها الهدوء وعدم تصعيد الوضع، لكنها لن تسمح "بالاستفزازات المتكررة" من الصين، التي لم تدخل قواتها حتى الآن المياه الإقليمية أو المجال الجوي لتايوان.