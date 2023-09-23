تحرير 250 محضرا لمخالفات بالمخابز والأسواق في بني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية؛ بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين.



وتشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.



جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 16 حتى 22 من سبتمبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، ضمن خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق؛ حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



وتضمن التقرير الذي عرضه وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى ما أسفرت عنه الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 181 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، بواقع 42 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و61 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و20 محضرا لعدم إعلان مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، و30 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و11 محضرا لعدم لعدم صرف بون للمواطنين، و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، و4 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد، و8 محاضر للتصرف في 90 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، ومحضرين لتجميع دقيق بلدي مدعم، وضبط 6 أجولة دقيق مدعم زنة 50 كجم قبل بيعها في السوق السوداء.



وأشار إلى المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث جرى صرف المقررات التموينية عن شهر سبتمبر للبدالين بنسبة 100٪ من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة.



وأكد تحرير 3 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، ومحضرين لعدم إعلان الأسعار، ومحضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.



ويجري استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة "مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، وحاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، وأبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة".



وأسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق، عن تحرير محضر ضد أحد المسئولين عن محال غذائية لحيازة سلع مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية.



وضبطت 500 قطعة حلوى أطفال مجهولة المصدر، و15 محضرًا لمحال بيع السجائر والدخان؛ لحيازتهم وعرضهم للبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات ولعدم توافر الفواتير والمستندات الدالة على مصدرها.



وضبط أكثر من 2400 علبة سجائر، و3 محاضر لمخابز سياحية لحيازة وبيع دقيق بلدي مدعم من قبل الدولة والخاص بإنتاج الخبز البلدي المدعم بالمخابز المرخص لها بذلك والمحظور تداوله بالأسواق، بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط 7 أجولة دقيق بلدي مدعم زنة الجوال 50 كجم.



وكشف عن تحرير 5 محاضر للعاملين في مجال الجزارة لحيازة لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ومحضرين لمزاولة النشاط بدون ترخيص، و11 محضرًا لمسئولين عن محال المواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية، و19 جنحة للمسئولين عن منشآت تجارية لعدم إعلان الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين.



وفي مجال مواجهة الرقابة على المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، جرى تحرير محضرين ضد المسئولين عن طلمبة رصيف غير مرخصة والتحفظ على 200 لتر مواد بترولية.



وعن ملف الغش التجاري، حررت الحملات المشتركة من التموين والطب البيطري ومباحث التموين، محضرًا ضد أحد المسئولين مخازن السلع الغذائية؛ لحيازته وعرض للبيع خل منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وضبط 246 كرتونة خل بكل كرتونة 24 عبوة، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.



وسجل محضر ضد أحد محال المواد الغذائية؛ لحيازته وعرضه للبيع باتيه منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وضبط 40 قطعة باتيه منتهية الصلاحية، وسحب 4 عينات غذائية وحلوى المولد النبوي من الأسواق، وإرسالها إلى المعامل المختصة؛ لإصدار التقريراللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.