أمريكا وحلفاؤها قلقون من التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية

عبرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، أمس، عن بالغ قلقهم حيال التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية.



وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أمس، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين، ووزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا عبروا عن "قلق بالغ" إزاء النقاش الذي دار بين روسيا وكوريا الشمالية بشأن التعاون العسكري بينهما، والذي شمل صفقات أسلحة محتملة، وفقا لوكالة رويترز.



وأضافت الوزارة، خلال بيان،‭‭ ‬‬أن الوزراء الثلاثة اتفقوا خلال اجتماع قصير، الجمعة، على الرد بحزم على أي أعمال تهدد الأمن الإقليمي في انتهاك لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.



والأسبوع الماضي، أجرى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون زيارة إلى روسيا استمرت أسبوعاً ناقش خلالها التعاون العسكري مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وعبّر المسئولون الأمريكيون والكوريون الجنوبيون عن قلقهم من أن تكون القمة قد استهدفت السماح لروسيا بالحصول على ذخيرة من كوريا الشمالية لتكملة مخزونها المتضائل لحربها في أوكرانيا.



وقال الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، الأربعاء، إنه إذا ساعدت روسيا كوريا الشمالية على تعزيز برامجها للأسلحة مقابل مساعدتها في حربها في أوكرانيا، فسيكون ذلك "استفزازا مباشرا" وإن سول وحلفائها لن يقفوا موقف المتفرج.