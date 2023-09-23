المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل يحذر من استمرار تهديد بركان تال

ذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل "فيفولكس"، أن الضباب الدخاني البركاني الكثيف، الذي كان يغطي بركان "تال" في "باتانجاس" منذ أيام، اختفى صباح اليوم السبت، لكنه حذر من استمرار تهديد البركان.

وفي مقابلة مع قناة "دوبول بي" التلفزيونية، أشار مدير المعهد، تيريسيتو باكولكول إلى تحسن كبير في الرؤية حول بركان "تال" اليوم السبت، حسب صحيفة "ستار" الفلبينية اليوم.

وأضاف باكولكول "بركان تال مرئيا الآن، على عكس الرؤية، التي كانت تقترب من الصفر من 21 سبتمبر حتى أمس، مع تلاشي الضباب، الذي كان يغطي فوهة البركان هذا الصباح".

وأضاف "سيكون هذا تهديد متكرر. طالما أن بركان تال ينفث ثاني أكسيد الكربون، فإن التهديد سيكون موجودا دائما".

جدير بالذكر أن تال هو أحد أكثر البراكين نشاطا في الفلبين وكانت آخر مرة ثار فيها في مارس 2022. وآخر ثوران كبير كان في يناير 2020، مما أسفر عن نزوح أكثر من 376 ألف شخص.