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بوتين يعزي نظيره الإيطالي في وفاة جورجو نابوليتانو

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وكالات
نشر في: السبت 23 سبتمبر 2023 - 1:24 م | آخر تحديث: السبت 23 سبتمبر 2023 - 1:24 م

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لنظيره الإيطالي سيرجيو متاريلا في وفاة رئيس البلاد السابق جورجو نابوليتانو، الذي توفي أمس الجمعة.

جاء ذلك حسبما أوردته قناة «روسيا اليوم»، في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتوفي الرئيس الإيطالي السابق جورجو نابوليتانو، عن عمر ناهز 98 عاماً في أحد مستشفيات روما، حسبما أعلنت الحكومة الإيطالية.

وشغل الرئيس السابق رئاسة دولة إيطاليا لأكثر من 8 سنوات ونصف السنة بين عامي 2006 و2015، وامتدت مسيرته السياسية على مدى أكثر من ستة عقود.

وقال الرئيس الحالي للبلاد سيرجيو ماتاريلا، إن نابوليتانو قاد معارك مهمة من أجل التنمية الاجتماعية والسلام والتقدّم في إيطاليا وأوروبا.

فيما قدّمت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، أحر تعازي حكومتها لعائلة نابوليتانو.


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