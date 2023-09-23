إصابة فلسطينيين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات سلمية في غزة

أصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق، اليوم السبت، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات سلمية شرق قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن جنود الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم وعلى متن آلياتهم العسكرية المحصنة، أطلقوا وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب عشرات الفتية والشبان؛ الذين يتظاهرون على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة ما أدى لإصابة شابين بالرصاص وآخرين بالاختناق.

وتتواصل لليوم الثامن على التوالي المسيرات السلمية في أماكن متفرقة شرق القطاع؛ احتجاجا على الحصار المفروض على قطاع غزة، وعلى جرائم الاحتلال المتواصلة ضد أبناء شعب فلسطين في كل محافظات الوطن، ضد مقدساته وأسراه.