مكتب وزير الإعلام اللبناني يتلقى اتصالا مجهولا لإخلاء مقر الوزارة

تلقى مواطنون لبنانيون في بيروت وعدد من المناطق، رسائل هاتفية تحذيرية عبر الشبكة الثابتة، مصدرها الاحتلال الإسرائيلي، تطلب منهم إخلاء أماكنهم سريعا، وذلك في إطار الحرب النفسية التي يعتمدها الاحتلال.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، صباح الاثنين، أن مكتب وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري، تلقى اتصالا، دعا خلاله المجيب الآلي إلى إخلاء المبنى.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، سلسلة غارات صباح اليوم الاثنين، استهدفت عددا من البلدات في البقاع شرق لبنان، كما شن سلسلة غارات استهدفت عددا من البلدات في جنوب لبنان.

وطال القصف بلدات: شمسطار، وبوداي، والنبي شيت، ومحيط مدينة بعلبك شرق لبنان.

كما شنّ الاحتلال غارات عدة على محيط منطقة زبود في البقاع الشمالي، وجرود الهرمل، وجبل صافي في البقاع الغربي شرق لبنان.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي، وذلك بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة العام الماضي.