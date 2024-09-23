أبو الغيط يلتقي كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، سيجريد كاج كبيرة منسقي الشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وذلك على هامش أعمال الشق الرفيع المستوى للدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، بأن اللقاء تناول آخر تطورات العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية، لاسيما الوضع الإنساني الكارثي للشعب الفلسطيني مع استمرار منع دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية من قبل جيش الاحتلال، وما ينتج عن هذه الإجراءات التعسفية من تدهور في الأوضاع الصحية والاجتماعية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن أبو الغيط أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها كاج، معرباً عن تخوفه الكبير من احتمالية خسارة أكثر من 630 ألف طفل فلسطيني لعام دراسي آخر، ومحذراً من خطورة الخطة الإسرائيلية بتقسيم القطاع وإفراغ شماله من السكان والسيطرة على كل المعابر البرية.

وأضاف رشدي أن أبو الغيط حذّر من أن الكراهية التي تزرعها إسرائيل بارتكابها المذابح تعوق أي أفق للسلام الشامل في المستقبل.