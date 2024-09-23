لاعب العين: مواجهة الأهلي؟ لا نخاف من أي فريق في إنتركونتيننتال

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أكد خالد البلوشي لاعب العين الإماراتي، أنه لا يشعر بالخوف قبل مواجهة الأهلي المصري في ستاد القاهرة الشهر المقبل ضمن بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وقال البلوشي في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية: "مواجهة الأهلي والعين في كأس إنتركونتيننتال؟ لا يوجد أي فريق يخيف العين".

وأضاف: "العين بطل آسيا ودائما شامخ أمام الفرق الإفريقية، وإن شاء الله نكون على قدر هذا التحدي".

وحسم نادي العين الإماراتي بطاقة تأهله إلى المرحلة الثانية من منافسات كأس إنتركونتينينتال، حين اكتسح ضيفه أوكلاند سيتي بستة أهداف مقابل هدفين ليتأهل لملاقاة الأهلي في الدور المقبل.