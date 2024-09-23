الجيش الإسرائيلي يزعم استهداف أكثر من 300 موقع لحزب الله في لبنان

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زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الاثنين، استهداف أكثر من 300 موقع لحزب الله في لبنان.

ونشر عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صورة قال إنها لرئيس الأركان هرتسي هاليفي، وهو يصادق على مهاجمة أهداف حزب الله في لبنان من مقر قيادة الأركان.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن شن هجمات جديدة على جنوب لبنان، ظهر الاثنين، بعد الغارات المكثفة التي شنها صباحا.

وقال الجيش الإسرائيلي، ظهر الاثنين، إنه ينفذ حاليا غارات على أهداف تابعة إلى حزب الله.

وتأتي هذه الهجمات بعد ساعات من هجمات مكثفة، شنها جيش الاحتلال على جنوب لبنان صباح الاثنين.

وادعى الاحتلال أنه استهدف مواقع أسلحة لحزب الله، زاعمًا أن حزب الله يخزن صواريخ كروز وقذائف صاروخية ومنصات صاروخية ومسيرات داخل منازل مدنية، مستغلا السكان المدنيين.