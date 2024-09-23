نائب محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجي بمجمع الأحياء لمراجعة طلبات التصالح على مخالفات البناء

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، جولة تفقدية للمركز التكنولوجي النموذجي لخدمة المواطنين بمجمع الأحياء الذي يضم 4 أحياء، وهي "شبرا، والساحل، وروض الفرج، والشرابية"، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، للارتقاء بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومراجعة طلبات التصالح على مخالفات البناء.

وأوضح فوزي، اليوم الاثنين، أن المجمع يواصل أعمال الفحص لكل الطلبات المقدمة من المواطنيين للتصالح على البناء المخالف بنطاق أحياء شمال القاهرة، موجهًا بسرعة البت في الطلبات والتأكد من استيفاء كل الأوراق المطلوبة لتقنين الأوضاع.

وأكد انضباط وانتظام سير العمل بمجمع الأحياء، موجهًا الموظفين بتسهيل الإجراءات على المواطنين المترددين إلى الأحياء، لتقنين أوضاعهم سواء في البناء المخالف أو تراخيص المحال التجارية.

وشدد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية على إنجاز الطلبات في التوقيتات المحددة وعلى رأسهم ملف التصالح على مخالفات البناء والانتهاء من استلام جميع الأوراق من المواطنين، للانتهاء من الإجراءات في