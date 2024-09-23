الطيران الإسرائيلي شن غارة استهدفت بلدة الطيبة جنوب لبنان

قال مراسل روسيا اليوم مساء اليوم إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة استهدفت بلدة الطيبة جنوب لبنان، وسط تصاعد الوضع على الجبهة مع "حزب الله".





وذكرت وسائل إعلام لبنانية في وقت سابق، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين استهدفتا محيط مجرى الليطاني بين بلدتي زوطر ودير سريان جنوب لبنان.



كما أضافت أنه تم تسجيل غارات في المنطقة الحدودية واقليم التفاح وأطراف بعض القرى في منطقتي النبطية وصور، وغارة استهدفت محيط وادي السلوقي جنوب لبنان.

وتصاعدت وتيرة الاشتباك منذ فجر اليوم الأحد بين حزب الله وإسرائيل، حيث أعلن الحزب استهداف قاعدة رامات دافيد العسكرية الإسرائيلية ومطارها مرتين بصورايخ ثقيلة، كما استهدف مجمعا لشركة رافئيل للصناعات العسكرية في حيفا، فيما أغار سلاح الجو الإسرائيلي على مناطق واسعة جنوب لبنان.

هذا وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، مساء اليوم الأحد، عن هجوم خامس في يوم واحد وضرب هدف حيوي في غور الأردن بالطيران المسيّر "الأرفد".