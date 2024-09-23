تنظم دار الشروق حفل إطلاق ومناقشة كتاب "مصر يا عبله.. سنوات التكوين" للفنان الكبير محمد عبله، وذلك يوم الأربعاء المقبل، الساعة السادسة والنصف مساء، في مكتبة القاهرة الكبرى، ويناقش الكتاب الكاتبة الصحفية داليا شمس، والشاعر والصحفي جمال القصاص.

ومن أجواء الكتاب نقرأ:

- برهافة وجرأة ريشة فنان شجاع، يأخذنا الفنان «محمد عبله» عبر هذا الكتاب إلى رحلة ثرية ومُلهمة مليئة بالكفاح وصور الصمود من أجل الفن، يكتب فيها شهادته الحية عما عاشه بأقصى درجات الصدق والبساطة، والعفوية، مراهنًا على ثراء التجربة وطابعها الحيوي، كما يتوقف أمام بعض الرموز الثقافية والفنية التي تقاطع معها عبر مسيرته.

- تستحوذ سنوات الدراسة الفارقة داخل كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية على مساحة كبيرة من ذكريات الفنان، خلال فترة زمنية صعبة؛ هي سنوات السبعينيات؛ التي حفلت بالكثير من المتغيرات والتحولات.

- يكشف عبله كيف تمكّن مع فناني جيله من التفاعل معها صعودًا وهبوطًا؛ فقد عاش سنوات البدايات الصعبة، وصاغ أسئلتها القلقة بروح المغامر الراغب في خوض الكثير من التجارب الفنية والإنسانية، وقد ظهر أثرها جليًّا في المسارات اللاحقة للفنان،كما بلورت منجزه وساهمت في تشكيله.

الفنان محمد عبلة، هو أحد أعلام الفن التشكيلي المصري والعربي، يمتلك مسيرة فنية غنية تشهد على قدراته الإبداعية وعمقه الثقافي. استطاع عبلة من خلال أعماله أن ينقل نبض الحياة المصرية بفرشاة متفردة، وعُرضت أعماله في أهم المعارض المحلية والدولية، مما رسخ اسمه كرمز من رموز الفن المعاصر. وقد صدر له مؤخرًا عن دار الشروق كتاب بعنوان "مصر يا عبلة.. سنوات التكوين".



