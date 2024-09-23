 الجيزة: توجيه قافلة علاجية شاملة غدا بمنطقة الـ800 فدان في أكتوبر - بوابة الشروق
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الجيزة: توجيه قافلة علاجية شاملة غدا بمنطقة الـ800 فدان في أكتوبر

يارا صابر
نشر في: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 4:34 م | آخر تحديث: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 4:34 م

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بتكثيف القوافل الطبية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات العلاجية خاصة بالقرى بنطاق المراكز والمدن، في إطار خطة الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وأوضح المحافظ، أنه سيتم توجيه قافلة طبية لأهالي مدينة 6 أكتوبر لتقديم خدمات الكشف الطبي والعلاج مجانا، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الحالي بمنطقة الـ800 فدان.
وتابع المحافظ، القافلة العلاجية التي توجهت لقرية ناهيا بكرداسة؛ لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي القرية، حيث شملت القافلة تخصصات (الباطنة، والأطفال، والجلدية، والمسالك البولية، والعظام، والأسنان، والنساء والتوليد، وتنظيم الأسرة، أشعة).
وأشار المحافظ، إلى أن القافلة تمكنت من تقديم الخدمات العلاجية لـ3560 مواطنا من أهالي القرية، مؤكداً أهمية القوافل العلاجية في توسعة دائرة النفع للمواطنين.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية، صرف الأدوية لجميع الحالات مجانا، وتحويل بعض الحالات التي بحاجه إلي مزيد من الرعاية لتلقى العلاج بالمستشفيات المتخصصة على نفقة الدولة.

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