• يصف جهاز الخدمة السرية في نيويورك الاجتماعات الأممية بأنها "أكبر وأعقد حدث أمني في العام"

تشهد مدينة نيويورك الأمريكية تدابير أمنية مشددة واستثنائية، تزامناً مع انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي يشارك فيها المئات من القادة والدبلوماسيين والمسؤولين رفيعي المستوى من مختلف دول العالم.

وانطلقت أمس الاثنين أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة نحو 200 رئيس دولة وحكومة، ومئات الوزراء، وآلاف الدبلوماسيين، فضلاً عن أعداد كبيرة من الصحفيين وممثلي منظمات المجتمع المدني من شتى البلدان.

وتُصنَّف اجتماعات الجمعية العامة ضمن فئة "حدث أمني وطني خاص" بالنسبة للسلطات الأمريكية، وهي الفئة الأعلى من حيث متطلبات الأمن في البلاد، والمطبقة أيضاً خلال مراسم تنصيب رؤساء الولايات المتحدة

ويصف فرع جهاز الخدمة السرية في نيويورك أسبوع اجتماعات الجمعية العامة بأنه "أكبر وأعقد حدث أمني في العام".

ومع انطلاق الاجتماعات الأممية هذه، يباشر آلاف العناصر من شرطة نيويورك، التي تُعد أكبر قوة شرطية في البلاد، إلى جانب جهاز الخدمة السرية ومكتب التحقيقات الفيدرالية (FBI)، مهامهم في منطقة مانهاتن ومحيطها، حيث يقع مقر الأمم المتحدة.

كما يتولى جهاز الخدمة السرية مهاماً مكثفة لحماية عدد كبير من رؤساء الدول المشاركين في الحدث الأممي.

ويتزامن ذلك مع إجراءات أمنية جوية وبحرية تشمل مشاركة عشرات المروحيات ومئات الطائرات المسيّرة، فيما تقوم زوارق الشرطة بدوريات مستمرة في نهر هدسون.

من جهة أخرى، أغلقت شرطة نيويورك بشكل كامل حركة المرور في الجهة الشرقية الوسطى من مانهاتن، وأحاطت جميع الشوارع القريبة من المبنى بحواجز معدنية ضمن طوق أمني مشدد.

وخلال أسبوع الاجتماعات، لا يقتصر الأمر على كثافة التحركات الدبلوماسية، إذ تنظم أيضاً منظمات المجتمع المدني ومجموعات مختلفة مظاهرات في الأماكن المخصصة لها قرب مقر الأمم المتحدة، بهدف إيصال رسائلها إلى المجتمع الدولي.

ومن المتوقع هذا العام أن يشهد محيط الأمم المتحدة ومناطق مختلفة من نيويورك احتجاجات ضد حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.

وأعلنت شرطة نيويورك، في بيان، أنها اتخذت إجراءات أمنية خاصة استعداداً لهذه التظاهرات.