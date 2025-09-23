أبو الغيط أمام مجلس الأمن: حان وقت اتخاذ القرار الصائب أخلاقيا بوقف حرب غزة

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن «ما تشهده غزة غير مسبوق في الوحشية والبربرية؛ لكن أهدافه صارت واضحة، وهي: محو المجتمع الفلسطيني من الوجود، وتهجير السكان إلى خارج القطاع بعد جعل كل أرضه غير صالحة للحياة».

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وأضاف: «أقول بكل وضوح إن الرضوخ لهذه الخطة الوحشية والجنونية يفقد المجلس كثيرًا من شرعيته، ويقوض دوره في حفظ السلم والأمن الدوليين، فما يجري في غزة لن يبقى في غزة».

وحذر من أن «الخطة التي تباشرها إسرائيل بلا هوادة لإعادة احتلال القطاع وتشريد سكانه، سيكون من شأنها زعزعة الأمن الإقليمي بأسره، وتوسيع دائرة الصراع، وخلق بؤر مستمرة للتوتر والعنف».

وذكر أنه «آن للمجلس اتخاذ القرار الصائب أخلاقيًا والصحيح عمليًا بوقف هذه الحرب، التي دخلت إلى دائرة الجنون، ولم يعد لها منطق سوى الانتقام الأعمى من مليوني فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال».

واختتم: «فلنوقف الحرب اليوم قبل الغد، ونشرع فورًا في إعادة إعمار غزة وإعادة أطفالها إلى طفولتهم المستحقة، وأقول بصوت عالٍ: كفى، أوقفوا نزيف الدم والقتل الذي لطخ كل الإنسانية، إنها مسئولية هذا المجلس أمام التاريخ».