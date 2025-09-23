الصحفي الفلسطيني يحيى اليعقوبي الفائز بجائزة هيكل للصحافة في كلمة مسجلة: الاحتلال يتعمد استهدافنا

قال الصحفي الفلسطيني يحيى اليعقوبي الفائز بجائزة هيكل للصحافة العربية، عن تغطيته الميدانية لحرب الإبادة في غزة، إن الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين في المقام الأول.

وسلمت السيدة هدايت تيمور عضو مجلس أمناء مؤسسة هيكل، الجائزة لشقيق اليعقوبي داخل نقابة الصحفيين، نظرا لمحاصرته في غزة في ظروف مهددة تفتقر للإنسانية.

وقال اليعقوبي في كلمة مسجلة استمع إليها الحضور خلال حفل توزيع جوائز هيكل، مساء اليوم الثلاثاء، "نحن في الصحافة أصبحنا الهدف الأول لأننا من ننقل الصورة والكلمة والصوت للعالم".

وأوضح اليعقوبي أنه "سيبقى معتزا بالجائزة"، التي حظي بها نتاج كتابته ملفا يضم قصصا إنسانية خلال الحرب على القطاع.

وأضاف اليعقوبي أن نقابة الصحفيين المصريين دائما ما تمثل الصوت الحر الذي يصدح لأجل قطاع غزة.

وحضر الحفل وزير الخارجية الأسبق نبيل فهمي، ووزير السياحة الأسبق منير فخري عبد النور، ونقيب الصحفيين خالد البلشي والنقيب الأسبق يحيى قلاش، وأعضاء مجلس النقابة، وهدايت تيمور عضو مجلس أمناء مؤسسة محمد حسنين هيكل، والدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة، والمهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة جريدة الشروق، والمفكر مصطفى الفقي، والدكتور وسيم السيسي، والكاتب الصحفي محمد سلماوي، والروائي يوسف القعيد.

كما حضر الإعلاميون منى الشاذلي، ولميس الحديدي، وشريف عامر، ورئيس تحرير جريدة الشروق عماد الدين حسين، ورئيس تحرير المصري اليوم علاء الغطريفي، والكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، والكاتب عبدالله السناوي، والدكتور عمرو الشوبكي، مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، ومدير مكتب التليفزيون الفلسطيني بالقاهرة، ممثلا عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين، فائق جرادة.

وحصل على جوائز هيكل للصحافة العربية ثلاثة صحفيين، من مصر والسودان وفلسطين، هم الصحفي المصري يوسف عقيل عن تحقيقه الاستقصائي عن استهداف الصحفيين في غزة، والصحفية السودانية سلمى عبد العزيز، عن تحقيقها الاستقصائي حول كارثة الجوع وتداعيات الحرب في السودان، والصحفي الغزي يحيى اليعقوبي، المحاصر في غزة، عن تغطيته الميدانية لحرب الإبادة في غزة، تسلمها شقيقه في نقابة الصحفيين.



