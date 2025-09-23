الأونروا: 12 منشأة لنا تعرضت لقصف بمدينة غزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن 12 منشأة لها بمدينة غزة، تعرضت لغارات إسرائيلية بين 11 و16 سبتمبر الجاري.

وأضافت في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: «من بين منشآتنا التي استهدفتها الغارات بمدينة غزة، 9 مدارس ومركزان صحيان».

وأشارت الأونروا، إلى أن المدراس والمركزان الصحيان يؤويان أكثر من 11 ألف فلسيطيني.

ووسع جيش الاحتلال منذ مطلع الشهر الجاري عدوانه على مدينة غزة، مكثفًا عمليات القصف وتدمير الأبراج والبنايات السكنية وتفجير العربات المفخخة وسط الأحياء السكنية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 65344 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 166795 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.