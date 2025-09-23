استشهاد 3 أطفال إثر سوء التغذية جنوب قطاع غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، استشهاد 3 أطفال إثر معاناتهم من سوء التغذية بفعل الحصار الإسرائيلي للقطاع.

وبذلك يرتفع عدد الوفيات الناتجة عن حرب التجويع الإسرائيلي إلى 450 بينهم 150 طفلًا.

وتغلق سلطات الاحتلال منذ 2 مارس الماضي، جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

لكنها سمحت منذ نحو شهرين بإدخال بضع عشرات الشاحنات التي لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين، فيما ما تزال المجاعة مستمرة.

وبحسب مصادر رسمية فإن قطاع غزة يحتاج إلى دخول من 500 إلى 600 شاحنة يوميًا على الأقل.