مجلس الاتحاد الأوروبي: تركيا شريك مهم لتحقيق السلام بأوكرانيا

صرح رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا، الثلاثاء، بأن تركيا شريك مهم لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا.

جاء ذلك بتدوينة نشرها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، عقب لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نيويورك على هامش "مؤتمر حل الدولتين" الذي نُظّم تحت مظلة الأمم المتحدة بقيادة فرنسا والسعودية.

ووصف كوستا، اللقاء بأنه مثمر، وقال: "تركيا شريك مهمٌ في دعم أوكرانيا من خلال انضمامها إلى جهود تحالف الراغبين. سنواصل العمل معًا من أجل سلامٍ عادل ودائم".

و"تحالف الراغبين" هو تشكيل دولي أُعلن عقب قمة عُقدت بلندن في مارس الماضي، جمعت قادة أوروبيين وممثلي منظمات دولية بهدف مناقشة آليات تعزيز السلام في أوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.