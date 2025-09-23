نائب أمريكي من بكين: توافق أمريكي - صيني بشأن قضايا رئيسية

قال نائب أمريكي يقود وفدا من الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة إلى بكين، اليوم الثلاثاء، إن أمريكا والصين تتفقان في وجهات النظر بشأن قضايا رئيسية.

وتعد الزيارة، التي يقودها النائب آدم سميث، وهو ديمقراطي وعضو في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، الأولى التي يقوم بها وفد من مجلس النواب الأمريكي إلى الصين منذ عام 2019، وتأتي في ظل تصاعد التوترات بين البلدين بشأن قضايا التجارة والتكنولوجيا، واختلاف وجهات النظر بشأن النزاعات العالمية.

وأضاف سميث، أن الهدف من الزيارة هو تعزيز الحوار بين الجانبين.

وقال الوفد الأمريكي، إنه يأمل أن تتخذ الصين إجراءات مفيدة للحد من تدفق الفنتانيل "وهو مخدر صناعي أقوى بـ 50 مرة من الهيروين" إلى الولايات المتحدة، وأعرب أفراده عن قلقهم بشأن القيود التي تفرضها الصين على الإمدادات العالمية من المعادن النادرة، بحسب ما ورد في بيان صدر عن لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، أمس الاثنين.