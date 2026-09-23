ندوة بجامعة كفر الشيخ تناقش أهمية التغذية السليمة خلال الدراسة والامتحانات

شهد الدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، فعاليات ندوة «التغذية السليمة لصحة أفضل خلال فترة الدراسة والامتحانات»، بحضور الدكتور محمد زهري، رئيس اللجنة الوطنية لعلوم التغذية، نائبًا عن الدكتور ممدوح معوض علي، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وتأتي الندوة في إطار التعاون بين جامعة كفر الشيخ وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ممثلة في اللجنة الوطنية لعلوم التغذية، بهدف تعزيز الوعي الصحي والغذائي لدى الطلاب، وتسليط الضوء على أهمية اتباع العادات الغذائية السليمة خلال فترات الدراسة والامتحانات.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رشدي العدوي، عميد كلية الزراعة، وبمشاركة نخبة من الأساتذة والمتخصصين من الجامعات والمؤسسات العلمية.

وأكد الدكتور يحيى زكريا عيد، خلال كلمته، أن اختيار موضوع التغذية السليمة خلال فترة الدراسة والامتحانات يعكس وعيًا بأحد العوامل المهمة المؤثرة في صحة الطالب وقدرته على التركيز والاستيعاب والإنجاز، مشيرًا إلى أن العناية بصحة الطلاب تمثل جزءًا أساسيًا من جودة العملية التعليمية.

وأوضح أن صحة الطالب ليست قضية طبية بحتة، بل هي قضية تعليمية وتنموية ومجتمعية بامتياز، فالطالب الذي يتمتع بصحة جيدة وعادات غذائية سليمة يكون أكثر قدرة على التركيز والتحصيل ومواجهة متطلبات الدراسة والامتحانات.

وأشار إلى أن الاستثمار في الإنسان يمثل أحد أهم محاور رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن بناء الإنسان لا يقتصر على توفير التعليم والمعرفة، وإنما يمتد ليشمل الاهتمام بصحته وجودة حياته وقدرته على الإسهام في بناء مستقبل وطنه.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ أن طلاب الجامعات يمثلون أحد أهم مكونات رأس المال البشري للدولة المصرية، مؤكدًا أن جامعة كفر الشيخ تضع الطالب في قلب اهتماماتها، وتسعى إلى توفير بيئة متكاملة تراعي الجوانب الأكاديمية والصحية والمجتمعية، إلى جانب بناء مهاراته وتأهيله للمستقبل.

وثمّن الدور الذي تقوم به أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، واللجنة الوطنية لعلوم التغذية، في توظيف الخبرات العلمية والبحثية لخدمة المجتمع، مؤكدًا أن نقل المعرفة العلمية من المختبرات والبحث الأكاديمي إلى حياة المواطنين وسلوكهم اليومي يمثل أحد أهم أدوار المؤسسات العلمية الوطنية.

وأضاف أن هذه الندوة تمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين البحث العلمي والتوعية الصحية والتعليم وخدمة المجتمع، مشيرًا إلى اعتزاز جامعة كفر الشيخ بالشراكة العلمية مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والجهات المتخصصة.

ووجّه رئيس جامعة كفر الشيخ رسالة إلى الطلاب، أكد خلالها أن الاهتمام بالصحة والتغذية السليمة ليس رفاهية أو أمرًا ثانويًا، وإنما جزء أصيل من النجاح الأكاديمي والشخصي، داعيًا الطلاب إلى الاستفادة من الخبرات العلمية التي يقدمها المتخصصون، خاصة خلال فترات الدراسة والامتحانات التي تتطلب تركيزًا وطاقة وقدرة على الأداء.

وأكد أن جامعة كفر الشيخ تواصل القيام بدورها المجتمعي من خلال الأنشطة التوعوية والصحية والقوافل والخدمات المجتمعية، إلى جانب توظيف إمكاناتها العلمية والبحثية والطبية لخدمة الطلاب والمجتمع، بما يعزز رسالتها كجامعة تجمع بين التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد زهري رئيس اللجنة الوطنية لعلوم التغذية، أهمية دعم البرامج والمبادرات التي تعمل على نشر الثقافة العلمية والصحية بين الشباب، مشيرًا إلى أن رفع الوعي بالممارسات الغذائية السليمة يمثل أحد المجالات التي يمكن للبحث العلمي والخبرات المتخصصة أن تقدم فيها أثرًا مباشرًا على صحة المجتمع وجودة حياة أفراده.

وأشاد الدكتور محمد زهري، بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ، مؤكدًا أهمية استمرار الشراكة بين الأكاديمية والجامعات المصرية في نقل المعرفة العلمية وتوظيفها لخدمة المجتمع، وخاصة فئة الشباب والطلاب باعتبارهم أحد أهم ركائز التنمية وبناء المستقبل.

وأكد أن الندوة تستهدف تعزيز الثقافة الغذائية لدى الطلاب، وتصحيح بعض الممارسات والعادات الغذائية غير السليمة التي قد تزداد خلال فترات الدراسة والامتحانات، مع تقديم المعرفة العلمية التي تساعد الطلاب على اتخاذ قرارات غذائية أكثر وعيًا.

وأوضح أن نشر الوعي الغذائي بين الشباب يمثل استثمارًا مباشرًا في صحة الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أهمية تكامل جهود الجامعات والمؤسسات البحثية والمتخصصين للوصول بالمعرفة العلمية إلى الطلاب بصورة عملية ومبسطة.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور رشدي العدوي عميد كلية الزراعة، أن التوعية بالتغذية السليمة تمثل مجالًا مهمًا للتكامل بين العلوم الزراعية والتغذية والصحة العامة، مؤكدًا أهمية تقديم المعلومات العلمية للطلاب بصورة مبسطة وعملية تساعدهم على تبني عادات غذائية أكثر وعيًا، خاصة خلال فترات الدراسة والامتحانات.

وأشار الدكتور رشدي العدوي إلى أن كلية الزراعة تحرص على دعم الأنشطة العلمية والتوعوية التي ترتبط باحتياجات الطلاب والمجتمع، والاستفادة من الخبرات المتخصصة في مختلف المجالات ذات الصلة بالغذاء والتغذية والإنتاج الزراعي.

وتأتي الندوة في إطار حرص جامعة كفر الشيخ على دعم الوعي الصحي لدى طلابها، وتعزيز مفهوم «الجامعة من أجل صحة الطالب وجودة حياته»، من خلال تنظيم الفعاليات التي تربط المعرفة الأكاديمية بالقضايا اليومية التي تمس حياة الطلاب.

كما تعكس الفعالية أهمية الشراكة بين جامعة كفر الشيخ وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والاستفادة من الخبرات العلمية المتخصصة في تعزيز الوعي المجتمعي، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو الاستثمار في الإنسان، وبناء جيل أكثر وعيًا بصحته وقدراته ومسؤوليته تجاه مستقبله ووطنه.

واختُتمت الفعاليات بالتأكيد على أهمية استمرار البرامج التوعوية والعلمية الموجهة للطلاب، وتحويل المعرفة المتعلقة بالتغذية والصحة إلى ممارسات يومية تسهم في تحسين جودة حياة الطلاب ودعم قدرتهم على الدراسة والتحصيل والنجاح.