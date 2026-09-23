افتتاح بازار البحيرة لدعم المنتجات المحلية والحرف اليدوية بمجمع دمنهور للثقافة والفنون

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، «بازار البحيرة» بمجمع دمنهور للثقافة والفنون، والذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بالتنسيق مع الغرفة التجارية؛ لدعم الأسر المنتجة وأصحاب المشروعات الصغيرة وتشجيع الحرف والصناعات اليدوية، وفتح منافذ تسويقية جديدة أمام المنتجات المحلية.

ويضم البازار، مجموعة متنوعة من منتجات أبناء المحافظة، من بينها المشغولات اليدوية، والمنتجات الغذائية والمخبوزات، والمشغولات المصنوعة من الخرز، وغيرها من المنتجات التي تعكس تنوع المهارات والحرف التي يتميز بها أبناء البحيرة، وجودة ما يقدمونه من إنتاج محلي.

وخلال جولتها بأقسام البازار، اطلعت محافظ البحيرة على المنتجات المعروضة، وأشادت بتنوعها وجودتها، مؤكدة أن البحيرة تفخر بما تمتلكه من حرف يدوية ومنتجات متميزة يتم تصنيعها بأيادي أبنائها.

وأوضحت أن البازار يمثل فرصة مهمة للتعريف بالمنتجات المحلية ودعم أصحابها من خلال التسويق المباشر، مشيرة إلى أن بإمكان المواطنين التوجه إلى البازار والاستفادة من المنتجات المعروضة، بما يشجع الأسر المنتجة وأصحاب المشروعات الصغيرة على مواصلة العمل والتوسع في إنتاجهم.

ووجهت محافظ البحيرة، باستمرار عمل البازار خلال الأسبوع المقبل بمجمع دمنهور للثقافة والفنون، مع الإعلان عن مواعيد انعقاده، وإتاحته أمام أبناء المحافظة؛ بما يوفر فرصة لاقتناء المنتجات المحلية بأسعار مناسبة، ويدعم في الوقت ذاته العارضين وأصحاب المشروعات من خلال توفير منفذ تسويقي مباشر ومستمر لمنتجاتهم.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية.