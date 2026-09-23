مانشستر يونايتد يدرس التصعيد القانوني في أزمة موهبته الشابة جي جي جابرييل

يدرس نادى مانشستر يونايتد، التصعيد بشأن أزمة لاعبه الشاب جي جي جابرييل، الذي طلب إنهاء تسجيله مع النادي تمهيدًا للرحيل، وسط اهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية بضمه.

وأوضح فابريزيو رومانو المرحلة التي وصلت إليها المناقشات حول مستقبل اللاعب الشاب بعد أن طلب إلغاء تسجيله في أولد ترافورد من أجل مغادرة النادي بأثر فوري.

وقال رومانو في وقت سابق: "يجري فريق جي جي جابرييل محادثات مع الأندية. لقد ذكرت لكم في جميع فيديوهاتي هذا الأسبوع أن ريال مدريد وبرشلونة وأندية أخرى تتنافس على ضمه. إسبانيا هي الأقرب، لكن هناك أندية أخرى في السباق".

وبين: "هذا هو الوضع، لم يسافر جابرييل إلى برشلونة للتفاوض مباشرة مع النادي، أو شخصيا مع برشلونة، أو للتوقيع مع النادي الكتالوني. ليس هذا هو الحال. إنهم يتحدثون، معسكر اللاعب وعائلته ووكلائه، لمناقشة المستقبل".

وبحسب موقع "فوتبول فان كاست"، يبحث مانشستر يونايتد إمكانية التحرك قانونيًا في ظل مخاوف تتعلق بتدخل أطراف من خارج النادي في ملف اللاعب، بينما يسعى النادي في الوقت نفسه إلى الحصول على تعويض مالي أكبر حال رحيل جابرييل.

وكان جابرييل "15 عامًا" قد طلب رسميا إلغاء تسجيله مع مانشستر يونايتد، في خطوة تسمح له بالسعي إلى الرحيل مجانا بعد انتهاء ارتباطه بالنادي.

ويرفض يونايتد حتى الآن الموافقة على طلب اللاعب، ويتمسك باستمرار تسجيله حتى نهاية الموسم.

وتنص لوائح الدوري الإنجليزي على أن إلغاء تسجيل اللاعب خلال فترة ارتباطه يتطلب موافقة النادي واللاعب وولي أمره، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، يمكن لأي طرف طلب قرار ملزم من رابطة الدوري بشأن إنهاء التسجيل.

وتأتي الأزمة بعدما كان جابرييل قريبًا من دخول قائمة الفريق الأول للمشاركة أمام برايتون في كأس الرابطة، قبل أن يتفاجأ النادي بطلبه الرحيل

ويحظى اللاعب باهتمام أندية أوروبية عدة، أبرزها ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، مع اقتراب موعد بلوغه 16 عامًا في 6 أكتوبر، وهو ما يفتح الباب أمام تطورات جديدة في مستقبله، حيث سيسمح له هذا العمر بتعيين وكيل لأعماله، والرحيل، مما يسهل رحيله لا سيما أنه يحمل جواز سفر أوروبي (أيرلندي)، علما بأنه حصل على استشارات بشأن مفاوضاته مع ريال مدريد وبايرن ميونخ من وكيل اللاعبين الشهير علي بارات، وفقا للمصدر نفسه.