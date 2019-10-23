مدرب الإسماعيلي: التوفيق لم يحالفنا في تسجيل أهداف أكثر بمرمى الجزيرة

أعرب الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني للإسماعيلي، عن رضاه بما قدمه لاعبيه أمام الجزيرة الإماراتي، في المباراة التي انتهت بفوز الدراويش (2-0)، وأقيمت ذهاب دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وقال يسيتش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:"الفريق كان على قدر المستوى،الجميع تألق في رأيي أن التوفيق لم يكن حليفنا بالإضافة لتألق حارس المرمى في تسجيل أهداف أكثر كانت ستحسم المباراة لصالحنا بشكل كبير من موقعة الذهاب".

وأضاف:"لم نحسم تأهلنا، هناك مواجهة في غاية الصعوبة أمام الفريق الإماراتي بجولة الإياب لذلك يجب التعامل مع مباراة اليوم على انها شوط حققنا فيه التقدم فقط".

وأتم حديثه:"الجماهير كان لها دور مؤثر فى زرع الروح القتالية لدى اللاعبين ونتمنى وجودهم باستمرار لضمان النتائج الإيجابية".