أبو الغيط في اتصال مع الحريري: نتمني للبنان وشعبه كل الخير

أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، اتصالا هاتفيًا مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري تناول فيه التطورات الأخيرة علي الساحة اللبنانية.

وصرح مصدر مسؤول في الجامعة العربية اليوم الأربعاء بأن "أبوالغيط" أكد ، خلال الاتصال، حرص الجامعة العربية على استقرار لبنان والحفاظ على السلم الأهلي فيه ، معرباً عن تمنياته الدائمة للبنان وشعبه بكل الخير.

وأضاف المصدر أن "أبو الغيط" أكد ،خلال الاتصال، على أنه بموجب قرارات الجامعة العربية بشأن لبنان فإن الجامعة تقف دائما على استعداد لدعم أية جهود ترمي إلى علاج المشكلات الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية ومعالجة المشاكل المزمنة التي تواجهها الدولة بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب اللبناني في تحقيق التنمية والرفاهية، ويحفظ للبنان أمنه واستقراره.