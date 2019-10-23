مبابي يحطم رقم ميسي في دوري الأبطال

حطم الفرنسي كليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، رقم ليونيل ميسي نجم برشلونة، كأصغر لاعب يسجل 15 هدفًا في دوري أبطال أوروبا.

وبعد إحراز مبابي لثلاثية «هاتريك» في مرمى كلوب بروج أمس الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حطم النجم الفرنسي رقم ليونيل ميسي كأصغر لاعب يسجل 15 هدفًا في دوري أبطال أوروبا.

مبابي وصل للهدف رقم 15 بعمر 20 عامًا 306 يومًا، فيما وصل ميسي لنفس عدد الأهداف، عام 2009، أمام بايرن ميونيخ، بعمر 21 عامًا و 288 يومًا.

ويمتلك مبابي حاليًا 17 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، خلال 29 مباراة، 6 منها مع موناكو، و11 هدفًا مع باريس سان جيرمان.