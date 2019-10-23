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مصدر مطلع: كوشنر يزور إسرائيل فى عطلة نهاية الأسبوع

(د ب ا)
نشر فى : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 9:46 م | آخر تحديث : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 9:46 م

ذكر مصدر مطلع أن جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم لقاء بيني جانتس، المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، كما سيلتقي برئيس وزراء إسرائيل الحالي بنيامين نتنياهو خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أن كوشنر، الذي يسعى من أجل التوصل إلى خطة سلام في الشرق الأوسط، يريد تحديد ما ستكون عليه الأمور بعد إجراء انتخابين ومحاولتين فاشلتين من جانب بينامين نتنياهو لتشكيل حكومة ائتلافية.

وأشار المصدر إلى أن كوشنر سوف يسافر برفقة وزير الخزانة ستيفن منوشين، الذى من المقرر أن يجتمع على انفراد مع نتنياهو، حيث سينضم إليهما بريان هوك، الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لإيران، وآفى بيركوفيتز، الذى سيتولى منصبه مبعوثا خاصا للرئيس ترامب في الشرق الأوسط، بعد رحيل جاسون جرينبلات فى أول تشرين ثان/ نوفمبر المقبل.


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