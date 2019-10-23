ما اختصاصات وزير الخارجية السعودي الجديد في ظل بقاء الجبير بمنصبه؟

صدر مساء اليوم الأربعاء، أمر ملكي سعودي، بتعيين فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيرًا للخارجية بعد إعفاء إبراهيم بن عبد العزيز العساف من منصبه، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وشمل الأمر الملكي، تعيين إبراهيم بن عبد العزيز العساف، بعد إعفائه من منصبه، وزيرًا للدولة، وعضوًا بمجلس الوزراء.

#أمر_ملكي: الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيرًا للخارجية pic.twitter.com/s7O6vKiyUS — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 23, 2019

العساف، الذي شغل منصب وزير المالية في الفترة من 1996 وحتى 2016، لم يمض في منصبه وزيرا للخارجية السعودية، أكثر من عام، فقد صدر أمر بتعيينه في نهاية ديسمبر الماضي، خلفًا لعادل الجبير، الذي تولى بدوره منصبًا مستحدثًا، وهو وزير الدولة للشؤون الخارجية.

فما هي اختصاصات وزير الخارجية الجديد، فيصل بن فرحان، في ظل بقاء عادل الجبير في منصبه، وزير الدولة للشؤون الخارجية؟

كانت وزارة الخارجية السعودية قد كشفت عن الفرق بين اختصاص المنصبين، عند استحداث منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية، في نهاية العام الماضي، تزامنًا مع تعيين الجبير فيه، مؤكدة أن هذا المنصب الجديد يصب في صالح تطوير وتعزيز الدبلوماسية السعودية على الساحة الدولية.

وأشارت إلى أن وزير الخارجية سيكون معنيًا في المقام الأول، بإدارة الوزارة بكافة أعمالها، وقيادة برامجها التطويرية، بينما سيكون وزير الدولة للشؤون الخارجية متفرغًا لإدارة الأعمال السياسية والدبلوماسية.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، في ذلك التوقيت: "وزير الخارجية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء

يقودان دبلوماسيتنا.. المؤسسة العريقة تتطور، والحضور الدولي يتنامى".