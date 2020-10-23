بايدن: دول أجنبية ستدفع ثمن» التدخل في الانتخابات

قال المرشح الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن مساء الخميس، إنه إذا تم انتخابه رئيسا فإن الدول الأجنبية التي تتدخل في الانتخابات الأمريكية ستعاني من عواقب ذلك.

وتابع بايدن بعد تسمية روسيا والصين وإيران "أي دولة تتدخل عندنا ستدفع في الواقع ثمنا لأنها تؤثر على سيادتنا".

كما هاجم بايدن ترامب، قائلاً إنه كان لينًا مع روسيا بشأن تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية. وقال بايدن: "لا أفهم سبب عدم استعداد هذا الرئيس لمواجهة بوتين".

ورفض ترامب الاتهامات، مشيرا إلى أنه باع أسلحة لأوكرانيا لاستخدامها ضد القوات المدعومة من روسيا، وقال إن أعضاء حلف الأطلسي "ناتو" ينفقون الآن على ميزانياتهم الدفاعية أكثر مما كان عليه عندما تولى منصبه.

وانتقد بايدن قائلا إن روسيا ضمت شبه جزيرة القرم في ظل الإدارة السابقة عندما كان بايدن نائبا للرئيس.