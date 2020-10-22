حمادة هلال يطرح «الشرع محللي أربعة»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شارك الفنان حمادة هلال جمهوره المتابع لحسابه الرسمي علي انستجرام البرومو الدعائي لاحدث اغانيه، عن طرحه "الشرع محللي أربعة", كلمات محمود سليم، وألحان جابر جمال، وتوزيع مونتي.