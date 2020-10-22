 حمادة هلال يطرح «الشرع محللي أربعة» - بوابة الشروق
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حمادة هلال يطرح «الشرع محللي أربعة»

د ب أ
نشر في: الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 5:48 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 5:48 ص

شارك الفنان حمادة هلال جمهوره المتابع لحسابه الرسمي علي انستجرام البرومو الدعائي لاحدث اغانيه، عن طرحه "الشرع محللي أربعة", كلمات محمود سليم، وألحان جابر جمال، وتوزيع مونتي.

 

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