حمادة هلال يطرح «الشرع محللي أربعة»

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شارك الفنان حمادة هلال جمهوره المتابع لحسابه الرسمي علي انستجرام البرومو الدعائي لاحدث اغانيه، عن طرحه "الشرع محللي أربعة", كلمات محمود سليم، وألحان جابر جمال، وتوزيع مونتي.
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#الشرع_محللي_اربعة اغنية جديده #قريباً #حماده_هلال #hamadahelal كلمات : محمود سليم - الحان : جابر جمال - توزيع : مونتي
A post shared by Hamada Helal (@hamadahelaleg) on Oct 22, 2020 at 10:49am PDT
#الشرع_محللي_اربعة اغنية جديده #قريباً #حماده_هلال #hamadahelal كلمات : محمود سليم - الحان : جابر جمال - توزيع : مونتي
A post shared by Hamada Helal (@hamadahelaleg) on Oct 22, 2020 at 10:49am PDT