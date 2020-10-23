 الأرصاد الجوية الماليزية تحذر من إعصار ساودل - بوابة الشروق
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الأرصاد الجوية الماليزية تحذر من إعصار ساودل

أ ش أ
نشر في: الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 8:49 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 8:49 ص

حذرت الأرصاد الجوية الماليزية اليوم الجمعة، من اقتراب إعصار ساودل حيث يتوقع أن يتسبب في هبوب رياح قوية على سواحل ولاية صباح شرق البلاد.
وأفادت إدارة الأرصاد الجوية الماليزية - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (برناما) الماليزية - بأن إعصار ساودل يتواجد حاليا على بعد 622 كيلومترا شمال غرب مدينة مانيلا عاصمة الفلبين، ويتحرك بسرعة قصوى تصل إلى 130 كيلومترا في الساعة.
وأضافت أنه بناء على ما رصدته الإدارة مساء أمس الخميس، فإن الإعصار يقع على بعد حوالي 1,164 كيلومتر من شمال غرب مدينة كودات بولاية صباح الماليزية.

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