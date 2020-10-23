نظم المعهد العربي للتنمية المستدامة "معتمد"، التابع لاتحاد الأطباء العرب، والتحالف المصري للأمراض المزمنة غير المعدية، ندوة افتراضة تحت عنوان "كوفيد-19 والأمراض المزمنة.. التحدي الكبير والفرص الممكنة"، عبر تقنية "زووم" على الإنترنت؛ بمشاركة خبراء ومختصين من مصر وعدد من الدول العربية.



وتمثل ندوة معهد "معتمد" بداية لتعاون ممتد مع "التحالف المصري للأمراض المزمنة غير المعدية" في إطار العمل على أهداف منظمة الصحة العالمية في الوقاية من الأمراض المعدية، والتخفيف من آثارها في ظل جائحة "كورونا".



وفي كلمته، استعرض الدكتور قحطان الشعبي استشاري الصحة العامة والاستشاري بمنظمة الصحة العالمية، السيناريوهات المتوقعة لتطور "الموجة الثانية" لفيروس "كورونا" قائلا: "هناك تخوف كبير من محاكاة الموجة الثانية من (كوفيد - 19) للموجة الثانية للانفلونزا الإسباني المعروفة باسم انفلونزا الخنازير التي حدثت عام 1919 وفاقت الموجة الأولى في عدد الإصابات والوفيات التي قدرت بـ18 مليون حالة".



ورأى أنه من أسباب حدوث موجة ثانية لفيروس "كورونا" المستجد؛ تخفيف إجراءات الحظر وعودة التجمعات وعدم التزام المواطنين باجراءات التباعد الجسدي والتهاون في ارتداء الكمامات، مشدد على أن التخوف الأكبر من تحور الفيروس وحدوث طفرات جينة.



وأوضح الشعبي أن مراكز الأبحاث الكبرى في العالم تؤكد أهمية ارتداء الكمامة كوسيلة فعالة في الحماية وتقليل فرص انتقال العدوى، حيث أطلقوا نداء: "لا تنتظروا اللقاحات ..والتزموا بارتداء الكمامات".



وتابع قائلا "يمثل هذا النداء حلا عملياً للوقاية، حيث إن انتاج اللقاحات يستغرق وقتاً طويلا، ويتكلف أموالا طائلة، علاوة على صعوبة التأكد من مأمونية اللقاح وعدم وجود مضاعفات والتي قد تظهر بعد فترة من استخدامه"، كما استبعد تطوير لقاح آمن وفعال قبل منتصف عام 2021.



من جهته، قال الدكتور عادل عبد العزيز السيد رئيس التحالف المصري للأمراض غير المعدية، إن (كوفيد - 19) يؤثر في الحالات المصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض السكر وارتفاع ضغط الدم والقلب، حيث تسوء حالاتهم وتزيد معدلات الوفاة بينهم، وقد تنشأ أعراض جديدة على هؤلاء المرضى، إضافة إلى تأخير شفاء هؤلاء المرضى من فيروس "كورونا".



وأشار إلى أن هناك أيضا علاقة قوية بين الإصابة بأزمات قلبية وهبوط حاد في القلب لدى كثير من مرضى القلب المصابين بالفيروس.



وحذر الدكتور أسامة رسلان الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، في وقت سابق، من التهاون في الإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوى، لا سيما في ظل عدم التوصل للقاح آمن وفعال ضد "كورونا" حتى الآن.



ودعا رسلان إلى ضرورة تكاتف الجميع للحد من انتشار الوباء من جديد، ودعم قدرة النظام الصحي العربي على الصمود والعمل بفاعلية في مواجهة الفيروس.